Рух и Карпаты установили дедлайн на переход футболистов
Команда Лупашко и дальше заинтересована в квартете игроков «Руха»
Как стало известно Sport.ua, 15 января должна появиться конкретика с игроками, которые перейдут из «Руха» в «Карпаты».
По имеющимся данным, несмотря на разные новости в СМИ и разные желания самих футболистов, «зелено-белые» и дальше заинтересованы в усилении своих рядов представителями «Руха» Игорем Краснопиром, Алексеем Сычем, Ильей Квасницей и Олегом Федором. Двое последних, кстати, прошли обследование в одной из мюнхенских клиник – у них со здоровьем все в порядке.
Эти кадровые пертурбации должны быть узаконены до отъезда «Карпат» 19 января на турецкий этап подготовки.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины Виталием Романом.
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