Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух и Карпаты установили дедлайн на переход футболистов
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 23:15 |
803
0

Рух и Карпаты установили дедлайн на переход футболистов

Команда Лупашко и дальше заинтересована в квартете игроков «Руха»

13 января 2025, 23:15 |
803
0
Рух и Карпаты установили дедлайн на переход футболистов
ФК Рух. Алексей Сыч

Как стало известно Sport.ua, 15 января должна появиться конкретика с игроками, которые перейдут из «Руха» в «Карпаты».

По имеющимся данным, несмотря на разные новости в СМИ и разные желания самих футболистов, «зелено-белые» и дальше заинтересованы в усилении своих рядов представителями «Руха» Игорем Краснопиром, Алексеем Сычем, Ильей Квасницей и Олегом Федором. Двое последних, кстати, прошли обследование в одной из мюнхенских клиник – у них со здоровьем все в порядке.

Эти кадровые пертурбации должны быть узаконены до отъезда «Карпат» 19 января на турецкий этап подготовки.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины Виталием Романом.

По теме:
В Карпатах скандал? Пять футболистов переведены в молодежный состав
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Реал срочно хочет подписать легенду Ман Сити после провала в Эль Класико
Рух Львов Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Алексей Сыч Илья Квасница Олег Федор Игорь Краснопир
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13 января 2025, 11:07 19
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти

Итальянский специалист близок к тому, чтобы потерять работу

Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А
Футбол | 13 января 2025, 23:43 0
Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А
Неприятная серия фиалок. Фиорентина проиграла последней команде Серии А

«Монца» сумела одолеть более именитого соперника

ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
Хоккей | 13.01.2025, 05:55
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Футбол | 13.01.2025, 16:54
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Источник: Сыч хочет в Динамо, киевляне не тянут трансфер
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13.01.2025, 16:14
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
12.01.2025, 14:31 16
Хоккей
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем