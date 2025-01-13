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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 21:28 |
121
0

ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины

Виталий Роман заинтересовал руководство черкасского клуба

13 января 2025, 21:28 |
121
0
ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман может перебраться в другой клуб УПЛ – в услугах футболиста заинтересован черкасский ЛНЗ.

Сообщается, что ЛНЗ больше не рассчитывает на защитника Дениса Норенкова, который провел всего два матча в текущем сезоне, и собирается найти ему замену. Главным кандидатом на переход в черкасский клуб считается именно 21-летний игрок молодежной сборной Украины Роман.

Руководству ЛНЗ понравилась игра защитника «Руха», поэтому в ближайшее время клубы могут провести переговоры. Клуб из Черкасс набрал 19 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.

В этом сезоне Виталий Роман провел за львовский клуб 15 матчей в чемпионате, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рух» мог подписать левого защитника из Эстонии, однако трансфер сорвался.

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Рух Львов ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Виталий Роман Денис Норенков
Микола Титюк Источник: Telegram
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