ЛНЗ может усилиться игроком молодежной сборной Украины
Виталий Роман заинтересовал руководство черкасского клуба
Защитник львовского «Руха» Виталий Роман может перебраться в другой клуб УПЛ – в услугах футболиста заинтересован черкасский ЛНЗ.
Сообщается, что ЛНЗ больше не рассчитывает на защитника Дениса Норенкова, который провел всего два матча в текущем сезоне, и собирается найти ему замену. Главным кандидатом на переход в черкасский клуб считается именно 21-летний игрок молодежной сборной Украины Роман.
Руководству ЛНЗ понравилась игра защитника «Руха», поэтому в ближайшее время клубы могут провести переговоры. Клуб из Черкасс набрал 19 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.
В этом сезоне Виталий Роман провел за львовский клуб 15 матчей в чемпионате, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Рух» мог подписать левого защитника из Эстонии, однако трансфер сорвался.
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