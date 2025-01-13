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  4. Источник: у Руха сорвался трансфер левого защитника из Эстонии
Украина. Премьер лига
13 января 2025, 07:51 | Обновлено 13 января 2025, 08:01
328
0

Источник: у Руха сорвался трансфер левого защитника из Эстонии

Михаэль Шеннинг-Ларсен мог продолжить карьеру в львовском клубе

13 января 2025, 07:51 | Обновлено 13 января 2025, 08:01
328
0
Источник: у Руха сорвался трансфер левого защитника из Эстонии
ФК Левадия. Михаэль Шеннинг-Ларсен

У львовского «Руха» сорвался трансфер эстонского защитника Михаэля Шеннинг-Ларсена из-за предстоящей реорганизации клуба.

По данным футбольного журналиста Игоря Бурбаса, львовский «Рух» был близок к завершению переговоров о подписании эстонского футболиста с датскими корнями. Левый защитник выступает за эстонский клуб «Левадия».

Однако трансфер не состоялся. Переговоры прекратились из-за радикальных изменений в структуре клуба. «Рух» не только остановил подписание новых игроков, но и начал передавать своих футболистов в другие команды. Причиной этого решения стала реорганизация клуба, в котором теперь планируется объединить усилия со львовскими «Карпатами».

Защитник Михаэль Шеннинг-Ларсен в чемпионате Эстонии 2024 года сыграл 32 матча и забил 3 гола.

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Левадия Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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