Источник: у Руха сорвался трансфер левого защитника из Эстонии
Михаэль Шеннинг-Ларсен мог продолжить карьеру в львовском клубе
У львовского «Руха» сорвался трансфер эстонского защитника Михаэля Шеннинг-Ларсена из-за предстоящей реорганизации клуба.
По данным футбольного журналиста Игоря Бурбаса, львовский «Рух» был близок к завершению переговоров о подписании эстонского футболиста с датскими корнями. Левый защитник выступает за эстонский клуб «Левадия».
Однако трансфер не состоялся. Переговоры прекратились из-за радикальных изменений в структуре клуба. «Рух» не только остановил подписание новых игроков, но и начал передавать своих футболистов в другие команды. Причиной этого решения стала реорганизация клуба, в котором теперь планируется объединить усилия со львовскими «Карпатами».
Защитник Михаэль Шеннинг-Ларсен в чемпионате Эстонии 2024 года сыграл 32 матча и забил 3 гола.
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