Источник: у Руха сорвался трансфер левого защитника из Эстонии

У львовского «Руха» сорвался трансфер эстонского защитника Михаэля Шеннинг-Ларсена из-за предстоящей реорганизации клуба.

По данным футбольного журналиста Игоря Бурбаса, львовский «Рух» был близок к завершению переговоров о подписании эстонского футболиста с датскими корнями. Левый защитник выступает за эстонский клуб «Левадия».

Однако трансфер не состоялся. Переговоры прекратились из-за радикальных изменений в структуре клуба. «Рух» не только остановил подписание новых игроков, но и начал передавать своих футболистов в другие команды. Причиной этого решения стала реорганизация клуба, в котором теперь планируется объединить усилия со львовскими «Карпатами».

Защитник Михаэль Шеннинг-Ларсен в чемпионате Эстонии 2024 года сыграл 32 матча и забил 3 гола.