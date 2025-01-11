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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 05:12 | Обновлено 11 января 2025, 05:45
178
0

Два экс-игрока Карпат близки к переходу в Рух. Они уже тренируются с клубом

Артур Рябов та Юрий Тлумак вскоре могут стать футболистами Руха

11 января 2025, 05:12 | Обновлено 11 января 2025, 05:45
178
0
Два экс-игрока Карпат близки к переходу в Рух. Они уже тренируются с клубом
ФК Карпаты. Юрий Тлумак

Львовский «Рух» начал подготовку ко второй части сезона на своей клубной базе.

В тренировках под руководством Виталия Пономарева принимают участие два бывших игрока Карпат.

С Рухом тренируются 24-летний опорный полузащитник Артур Рябов и 22-летний атакующий хавбек Юрий Тлумак, недавно официально распрощавшийся с «Карпатами».

Оба футболиста вскоре должны подписать контракт со львовским «Рухом». Рябов, скорее всего, присоединится к львовскому клубу тоже на правах свободного агента.

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Рух Львов трансферы чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Юрий Тлумак Артур Рябов Карпаты Львов Виталий Пономарев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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