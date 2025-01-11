Украина. Премьер лига11 января 2025, 05:12 | Обновлено 11 января 2025, 05:45
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Два экс-игрока Карпат близки к переходу в Рух. Они уже тренируются с клубом
Артур Рябов та Юрий Тлумак вскоре могут стать футболистами Руха
11 января 2025, 05:12 | Обновлено 11 января 2025, 05:45
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Львовский «Рух» начал подготовку ко второй части сезона на своей клубной базе.
В тренировках под руководством Виталия Пономарева принимают участие два бывших игрока Карпат.
С Рухом тренируются 24-летний опорный полузащитник Артур Рябов и 22-летний атакующий хавбек Юрий Тлумак, недавно официально распрощавшийся с «Карпатами».
Оба футболиста вскоре должны подписать контракт со львовским «Рухом». Рябов, скорее всего, присоединится к львовскому клубу тоже на правах свободного агента.
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