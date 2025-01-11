Два экс-игрока Карпат близки к переходу в Рух. Они уже тренируются с клубом

Львовский «Рух» начал подготовку ко второй части сезона на своей клубной базе.

В тренировках под руководством Виталия Пономарева принимают участие два бывших игрока Карпат.

С Рухом тренируются 24-летний опорный полузащитник Артур Рябов и 22-летний атакующий хавбек Юрий Тлумак, недавно официально распрощавшийся с «Карпатами».

Оба футболиста вскоре должны подписать контракт со львовским «Рухом». Рябов, скорее всего, присоединится к львовскому клубу тоже на правах свободного агента.