ВИДЕО. Цыганков оформил результативную передачу. У игрока 1+2 в сезоне
Хавбек помог забить партнеру
В матче чемпионата Испании между Жироной и Севильей результативной передачей отметился украинский полузащитник Виктор Цыганков.
Игрок на 36-й минуте сделал фланговый навес, который замкнул защитник Арнау Мартинес и сделал счет 1:0.
Для Цыганкова это вторая результативная передача в нынешнем сезоне. Из-за травмы игрок сборной Украины провел лишь 11 матчей и забил 1 гол.
Ранее наставник Мичел заявил, что надеется во второй части чемпионата увидеть топ-форму Цыганкова.
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