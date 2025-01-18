ВИДЕО. Цыганков оформил результативную передачу. У игрока 1+2 в сезоне

В матче чемпионата Испании между Жироной и Севильей результативной передачей отметился украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Игрок на 36-й минуте сделал фланговый навес, который замкнул защитник Арнау Мартинес и сделал счет 1:0.

Для Цыганкова это вторая результативная передача в нынешнем сезоне. Из-за травмы игрок сборной Украины провел лишь 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее наставник Мичел заявил, что надеется во второй части чемпионата увидеть топ-форму Цыганкова.