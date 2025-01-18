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Греция
18 января 2025, 15:55 | Обновлено 18 января 2025, 16:04
433
0

ВИДЕО. Цыганков оформил результативную передачу. У игрока 1+2 в сезоне

Хавбек помог забить партнеру

18 января 2025, 15:55 | Обновлено 18 января 2025, 16:04
433
0
ВИДЕО. Цыганков оформил результативную передачу. У игрока 1+2 в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании между Жироной и Севильей результативной передачей отметился украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Игрок на 36-й минуте сделал фланговый навес, который замкнул защитник Арнау Мартинес и сделал счет 1:0.

Для Цыганкова это вторая результативная передача в нынешнем сезоне. Из-за травмы игрок сборной Украины провел лишь 11 матчей и забил 1 гол.

Ранее наставник Мичел заявил, что надеется во второй части чемпионата увидеть топ-форму Цыганкова.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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