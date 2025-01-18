Металлист 1925 разгромил любительский клуб в спарринге в манеже под Киевом

«Металлист 1925» провел первый из запланированных товарищеских матчей. Команда встретилась с любительским клубом «Rebel». Игра прошла в манеже.

«Металлист 1925» не оставил шансов сопернику. Уже на 21-й минуте счет был 4:0 в пользу харьковского клуба. Во втором тайме Стень трижды расписался в воротах соперника. «Rebel» ответил голом престижа на 69-й минуте.

18 января 2025 г. Манеж с. Счастливое. Товарищеский матч.

«Металлист 1925» - «Rebel» Киев - 7:1

Голы: Борячук 5, Бугай 11, 21, Панченко 15, Стень 49, 55, 59 – Власенко 69

Предупреждения: Бугай 33, Пушкуца 79 – Федоров 52

Удаление с правом замены: Федоров 71 (второе предупреждение).