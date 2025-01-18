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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 16:42 | Обновлено 18 января 2025, 17:01
902
1

Экс-форвард Колоса – о будущем: «Заграницу? Кто меня выпустит?»

Денис Безбородько может продолжить карьеру только в Украине

18 января 2025, 16:42 | Обновлено 18 января 2025, 17:01
902
1
Экс-форвард Колоса – о будущем: «Заграницу? Кто меня выпустит?»
ФК Колос. Денис Безбородько

Бывший нападающий молодежной сборной Украины Денис Безбородько высказался о своем будущем после ухода из ковалевского «Колоса».

– Есть уже варианты, где продолжите карьеру?

– Пока все на стадии переговоров. Этим занимается мой агент. Пока не буду забегать наперед, посмотрим, что из этого получится.

– Переговоры ведутся с украинскими или зарубежными клубами?

– Какая заграница? Кто меня выпустит? Переговоры ведутся с украинскими клубами.

В этом сезоне 30-летний игрок принял участие в 12 поединках на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием.

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Дмитро Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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andeka1968
Також не розумію як перетинають кордон гравці,  які грають в других,  третіх лігах, в Казахстані, на Кіпрі. Якісь закони інші для них? Сьогдні була новина, що Беседін підписав контракт з командою другої ліги з Чехії. Безус на Кіпрі
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