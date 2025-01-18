Экс-форвард Колоса – о будущем: «Заграницу? Кто меня выпустит?»

Бывший нападающий молодежной сборной Украины Денис Безбородько высказался о своем будущем после ухода из ковалевского «Колоса».

– Есть уже варианты, где продолжите карьеру?

– Пока все на стадии переговоров. Этим занимается мой агент. Пока не буду забегать наперед, посмотрим, что из этого получится.

– Переговоры ведутся с украинскими или зарубежными клубами?

– Какая заграница? Кто меня выпустит? Переговоры ведутся с украинскими клубами.

В этом сезоне 30-летний игрок принял участие в 12 поединках на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием.