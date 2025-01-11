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Италия
11 января 2025, 23:45 |
157
0

Заслужили победу. Милан потерял очки в матче с Кальяри

Хозяева поля не реализовали множество моментов

11 января 2025, 23:45 |
157
0
Заслужили победу. Милан потерял очки в матче с Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Кальяри».

Матч проходил на Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Большая часть матча прошел под полную диктовку хозяев поля. В первой половине встречи голов мы не увидели, игра была относительно равной, но с небольшим перевесом в пользу «россонери». Во второй половине встречи команда Сержиу Консейсау полностью взяла игру под свой контроль и открыла счет на 51 минуте, отличился Альваро Мората. Тем обиднее было пропустить уже через 5 минут. Счет сравнял Зортеа. После забитого мяча гости абсолютно ничего не создали у ворот соперника, а «Милан», имея несколько серьезнейших моментов у ворот соперника, победить не сумел. Счет на табло – 1:1.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Милан – Кальяри – 1:1

Голы: Мората 51, – Зортеа, 56

Фото матча:

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Милан Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Кальяри Альваро Мората
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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