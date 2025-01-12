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  4. Милан – Кальяри – 1:1. Первая потеря Консейсау. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
11.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2025, 04:59 | Обновлено 12 января 2025, 05:01
32
0

Милан – Кальяри – 1:1. Первая потеря Консейсау. Видео голов и обзор матча

После победы в Суперкубке от хозяев ожидали победы от хозяев

12 января 2025, 04:59 | Обновлено 12 января 2025, 05:01
32
0
Милан – Кальяри – 1:1. Первая потеря Консейсау. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Кальяри».

Матч проходил на Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля несколько неожиданно пропустили в первом тайме.

Во втором тайме «Милан» сравнял и пытался забить еще, но подопечным Сержиу Консейсау не хватило везения.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Милан – Кальяри – 1:1

Голы: Мората 51, - Зортеа, 56

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Кальяри).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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