В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Кальяри».

Матч проходил на Сан Сиро в Милане.

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Хозяева поля несколько неожиданно пропустили в первом тайме.

Во втором тайме «Милан» сравнял и пытался забить еще, но подопечным Сержиу Консейсау не хватило везения.

Серия А. 19-й тур. 11 января

Милан – Кальяри – 1:1

Голы: Мората 51, - Зортеа, 56