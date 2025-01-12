Италия12 января 2025, 04:59 | Обновлено 12 января 2025, 05:01
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Милан – Кальяри – 1:1. Первая потеря Консейсау. Видео голов и обзор матча
После победы в Суперкубке от хозяев ожидали победы от хозяев
12 января 2025, 04:59 | Обновлено 12 января 2025, 05:01
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В субботу, 11 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Кальяри».
Матч проходил на Сан Сиро в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Хозяева поля несколько неожиданно пропустили в первом тайме.
Во втором тайме «Милан» сравнял и пытался забить еще, но подопечным Сержиу Консейсау не хватило везения.
Серия А. 19-й тур. 11 января
Милан – Кальяри – 1:1
Голы: Мората 51, - Зортеа, 56
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Кальяри).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Милан).
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