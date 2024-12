Призы женского футбола. Названа лучшая футболистка 2024 года по версии ФИФА

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

🏆 Лучший игрок среди женщин: Айтана Бонмати (Испания, Барселона)

⚽️ Премию Марты за лучший гол в женском футболе взяла... Марта (Бразилия)

🤷‍♂️ Лучший тренер женских команд: Эмма Хейз (Англия, Челси / сборная США)

🥅 Лучший вратарь среди женщин: Алисса Нихер (США, Чикаго Ред Старз)

Также определена символическая сборная лучших футболисток мира в 2024 году.

All hail Aitana. @AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women's Player 2024! 👑

It had to be her...



Marta wins the first-ever Marta Award! 🇧🇷💫