ФОТО. Вместо маскотов и детей – модели в эротическом белье. Лучший матч

В сети с новой силой завирусилась история, которая состоялась в 2016-м году перед одним из матчей нидерландского клуба «Валвейк».

Тогда руководство клуба решило провести коллаборацию с брендом нижнего белья, пригласив на матч бельгийских и нидерландских моделей.

Эта акция пришлась по душе футбольным болельщикам со всего мира, которые устали от будних выходов на поле вместе с футболистами детей и маскотов.

Среди моделей было несколько участниц конкурсов красоты национального масштаба в Бельгии и Нидерландах – некоторые футболисты светились от счастья, когда выходили на поле с такими отборными красавицами.

Некоторые футбольные аккаунты требовали, чтобы нечто подобное происходило и перед стартом матчей других чемпионатов и Лиги чемпионов.

