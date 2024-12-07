Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вместо маскотов и детей – модели в эротическом белье. Лучший матч
Другие новости
07 декабря 2024, 08:28 |
1212
1

ФОТО. Вместо маскотов и детей – модели в эротическом белье. Лучший матч

В соцсетях вспоминают легендарный случай

07 декабря 2024, 08:28 |
1212
1
ФОТО. Вместо маскотов и детей – модели в эротическом белье. Лучший матч
X. Футболисты Валвейка и модели

В сети с новой силой завирусилась история, которая состоялась в 2016-м году перед одним из матчей нидерландского клуба «Валвейк».

Тогда руководство клуба решило провести коллаборацию с брендом нижнего белья, пригласив на матч бельгийских и нидерландских моделей.

Эта акция пришлась по душе футбольным болельщикам со всего мира, которые устали от будних выходов на поле вместе с футболистами детей и маскотов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди моделей было несколько участниц конкурсов красоты национального масштаба в Бельгии и Нидерландах – некоторые футболисты светились от счастья, когда выходили на поле с такими отборными красавицами.

Некоторые футбольные аккаунты требовали, чтобы нечто подобное происходило и перед стартом матчей других чемпионатов и Лиги чемпионов.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Хелен Спиллинг – красавица, подарившая Эдегору сына
ФОТО. Невероятная история. Бекхэм секретно проведал умирающую портье МЮ
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
фото lifestyle чемпионат Нидерландов по футболу Валвейк
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07 декабря 2024, 07:30 2
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Моряки» будут играть без капитана и одного из лидеров

«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 07 декабря 2024, 08:30 1
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
Бокс | 06.12.2024, 18:31
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07.12.2024, 07:55
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Бокс | 06.12.2024, 20:41
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
А матч хоч відбувся, чи вони через поле так пройшли і попрямували далі?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
06.12.2024, 10:15 1
Бокс
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 97
Футбол
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
05.12.2024, 21:35 26
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду
06.12.2024, 12:13 22
Футбол
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 20
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем