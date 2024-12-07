ФОТО. Вместо маскотов и детей – модели в эротическом белье. Лучший матч
В соцсетях вспоминают легендарный случай
В сети с новой силой завирусилась история, которая состоялась в 2016-м году перед одним из матчей нидерландского клуба «Валвейк».
Тогда руководство клуба решило провести коллаборацию с брендом нижнего белья, пригласив на матч бельгийских и нидерландских моделей.
Эта акция пришлась по душе футбольным болельщикам со всего мира, которые устали от будних выходов на поле вместе с футболистами детей и маскотов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Среди моделей было несколько участниц конкурсов красоты национального масштаба в Бельгии и Нидерландах – некоторые футболисты светились от счастья, когда выходили на поле с такими отборными красавицами.
Некоторые футбольные аккаунты требовали, чтобы нечто подобное происходило и перед стартом матчей других чемпионатов и Лиги чемпионов.
When you get tired of using kids as mascots pic.twitter.com/vKrvidB4UG— Troll Football (@TrollFootball) December 5, 2024
The happiness on his face 😂 pic.twitter.com/K8eMYiUngm— ZEUS🐐👑 (@RMAzeus) December 5, 2024
😎¡GRAN INICIATIVA!😎— Los Expulsados (@losexpulsados) February 6, 2020
😍¿LES GUSTARÍA VER ALGO ASÍ EN LA LIGA MX?😍
EN 2016, el RKC Waalwijk, de la 2da División, sorprendió cuando sus jugadores salieron al campo de la mano de modelos en ropa interior, como parte de una campaña de una firma de ropa interior por San Valentín. pic.twitter.com/M1ivQLDZBR
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