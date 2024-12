Салах побил рекорд Руни в АПЛ

4 декабря в 14-м туре Английской Премьер-лиги на поле встретились «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершился ничьей (3:3). Забитыми мячами отметились Александер Исак, Кертис Джонс, Энтони Гордон, Фабиан Шер, а Мохамед Салах оформил дубль из голов и одну голевую передачу.

В этом матче Салах побил рекорд Уэйна Руни в Английской Премьер-лиге, стал первым игроком который забил и отдал голевые передачи в 37 матчах АПЛ. Ранее ему удалось сравняться с Руни по этому показателю в матче против «Манчестер Сити».

Египетский вингер проводит невероятный сезон в АПЛ: за 14 матчей лиги Салах записал на свой счет 21 результативное действие (13Г+8А). Его команда сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Mohamed Salah has now scored AND assisted in more Premier League games than any other player in the competition’s history (37).



The Egyptian King breaks Wayne Rooney’s record having played 214 fewer games than the Englishman. 👑 pic.twitter.com/aysdQ0JR04