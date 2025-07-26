С Сиканом в составе. Трабзонспор одержал победу в контрольном матче
Среди украинцев играл только один
26 июля в контрольном матче встречались турецкие «Умраниеспор» и «Трабзонспор».
Среди всех украинцев, играющих за «Трабзонспор», на поле появился только Даниил Сикан - он провел 65 минут и не отметился результативными действиями.
«Трабзонспор» выиграл матч со счетом 3:1.
В первом тайме команда повела в счете усилиями Салиха Малкочеглу. На 55-й минуте игроки «Умраниеспора» сравняли.
Но более знаменитый соперник довел игру до победного завершения. На 76-й минуте Антони Нвакаэме вывел «Трабзонспор» вперед, а уже через минуту Озан Туфан сделал счет 3:1.
Контрольный матч. 26 июля
Умраниеспор – Трабзонспор – 1:3
Голы: Каплан, 55 – Малкочеглу, 12, Нвакаэме, 76, Туфан, 77
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