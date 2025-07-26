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Умраниеспор
26.07.2025 17:00 – FT 1 : 3
Трабзонспор
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Турция
26 июля 2025, 19:43 |
377
0

С Сиканом в составе. Трабзонспор одержал победу в контрольном матче

Среди украинцев играл только один

26 июля 2025, 19:43 |
377
0
С Сиканом в составе. Трабзонспор одержал победу в контрольном матче
ФК Трабзонспор

26 июля в контрольном матче встречались турецкие «Умраниеспор» и «Трабзонспор».

Среди всех украинцев, играющих за «Трабзонспор», на поле появился только Даниил Сикан - он провел 65 минут и не отметился результативными действиями.

«Трабзонспор» выиграл матч со счетом 3:1.

В первом тайме команда повела в счете усилиями Салиха Малкочеглу. На 55-й минуте игроки «Умраниеспора» сравняли.

Но более знаменитый соперник довел игру до победного завершения. На 76-й минуте Антони Нвакаэме вывел «Трабзонспор» вперед, а уже через минуту Озан Туфан сделал счет 3:1.

Контрольный матч. 26 июля

Умраниеспор – Трабзонспор – 1:3

Голы: Каплан, 55 – Малкочеглу, 12, Нвакаэме, 76, Туфан, 77

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Трабзонспор Даниил Сикан Умраниеспор товарищеские матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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