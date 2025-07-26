Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса. В чем причина?

26 июля состоится товарищеский матч, в котором встретятся немецкий «Кайзерслаутен» и итальянская «Рома». Команды сыграют на стадионе «Fritz-Walter-Stadion» в Кайзерслаутене, встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик пропустит этот матч из-за травмы. У Артема диагностирована мышечная усталость.

Когда вернется Артем и какие у него сроки восстановления пока неизвестно, но итальянское издание Corriere dello Sport отмечает, что из-за этой травмы Довбик рискует начать новый сезон Серии А на скамейке запасных, уступив место в старте новичку Эвану Фергюсону.