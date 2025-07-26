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  4. Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса. В чем причина?
Италия
26 июля 2025, 18:48 |
593
0

Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса. В чем причина?

Артем продолжает восстанавливаться от травмы

26 июля 2025, 18:48 |
593
0
Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 июля состоится товарищеский матч, в котором встретятся немецкий «Кайзерслаутен» и итальянская «Рома». Команды сыграют на стадионе «Fritz-Walter-Stadion» в Кайзерслаутене, встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик пропустит этот матч из-за травмы. У Артема диагностирована мышечная усталость.

Когда вернется Артем и какие у него сроки восстановления пока неизвестно, но итальянское издание Corriere dello Sport отмечает, что из-за этой травмы Довбик рискует начать новый сезон Серии А на скамейке запасных, уступив место в старте новичку Эвану Фергюсону.

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Эван Фергюсон Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Corriere dello Sport
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