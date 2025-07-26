РБ Лейпциг уничтожил Тулузу в матче с семью голами

26 июля в товарищеском матче встречались немецкий РБ Лейпциг и французская Тулуза.

Для французского клуба катастрофа началась на 17-й минуте, когда игрок «РБ Лейпциг» Лои Опенда открыл счет. На 20-й Ксавер Шлагер удвоил преимущество, а на 22-й Эль Хади Бишабу сделал счет 3:0.

В первом тайме игроки РБ Лейпцига еще забили дважды. На 35-й минуте отличился Йохан Бакайоко, а на 40-й Лое Опенда оформил дубль.

Во второй половине игры немцы были менее активны, но все равно дважды расписались в воротах соперника. На 47-й минуте Ян Диоманде сделал счет 6:0, а точку положил Эзекиль Банзузи – 7:0.

Контрольный матч. 26 июля

РБ Лейпциг (Германия) – Тулуза (Франция) – 7:0

Голы: Опенда, 17, 40, Шлагер, 20, Бишабу, 22, Бакайоко, 40, Диаманде, 47, Банзули, 81