Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Лига чемпионов
26 июля 2025, 16:35 |
2068
5

Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера

Уле Гуннар Сульшер исчерпал кредит доверия от руководителей турецкого клуба

26 июля 2025, 16:35 |
2068
5
Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сошлись турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2.

После этого поражения некоторые руководители турецкого клуба остались недовольны главным тренером Уле Гуннар Сульшером. По информации турецких источников, после поражения от «горняков» состоялась экстренная встреча, на которой боссы «Бешикташа» обговорили будущее норвежского наставника во главе команды.

«Руководители клуба собрались из-за поражения в Лиге чемпионов, чтобы обсудить уход главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Они подчеркнули, что, несмотря на определенные недостатки, им удалось собрать сильный состав и теперь рассматривают немедленное назначение Сергена Ялчина (бывший турецкий футболист – прим) главным тренером. Также рассматривается вариант с Нури Шахином.

После неудачи в матче с «Шахтером» Сульшер исчерпал свой кредит доверия в «Бешикташе» и может покинуть свой пост в ближайшее время», – сообщили в Турции.

Сульшер возглавил турецкий клуб в январе 2025 года – под его руководством «Бешикташ» занял четвертое место в чемпионате и попал в Лигу Европы. Контракт норвежского тренера истекает в июне 2026 года.

По теме:
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Три нации уже превзошли свои прошлогодние достижения в еврокубках
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Лига чемпионов Бешикташ - Шахтер Бешикташ Шахтер Донецк Уле Гуннар Сульшер Нури Шахин назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Футбол | 26 июля 2025, 01:25 33
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»

Филиппов попробовал объяснить поражение Полесья

Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Футбол | 26 июля 2025, 11:29 20
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером

Вингер донецкого клуба Кевин неоднократно подвергался расистским оскорблениям

Экс-тренер Александрии: «Хоронить команду после 0:2 от Партизана не стоит»
Футбол | 26.07.2025, 16:50
Экс-тренер Александрии: «Хоронить команду после 0:2 от Партизана не стоит»
Экс-тренер Александрии: «Хоронить команду после 0:2 от Партизана не стоит»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Бокс | 26.07.2025, 12:55
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Футбол | 26.07.2025, 13:05
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Такий Шахтар по ходу сезону "звільнить" ще не одного тренера суперників. Бідолашні суперники Шахтаря, мені вас жаль.
Ответить
+1
AK.228
Нужно огорчить Сульшера
Ответить
-2
Катерина Монзуль
Правильне рішення. Звичайно коли програєш такому Шахтарю, то потрібно гнати тренера і аналювати ліцензію взагалі. Клеймо на все життя
Ответить
-2
New Zealander
Вони б ще через поразку від ПСЖ тренера звільняли б
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 4
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 7
Футбол
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
25.07.2025, 05:17 2
Бокс
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
ФЛИК: «Если ты останешься в Барселоне, то вообще не будешь играть»
25.07.2025, 01:35
Футбол
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
Судаков обратился к звезде Бешикташа после его дерзкого заявления
25.07.2025, 09:55 3
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
Рой Джонс объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в реванше
26.07.2025, 11:07 5
Бокс
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
Леннокс Льюис наконец-то признался, почему не вышел на реванш с Кличко
25.07.2025, 07:06 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем