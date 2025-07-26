Бешикташ может остаться без главного тренера после поражения от Шахтера

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сошлись турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2.

После этого поражения некоторые руководители турецкого клуба остались недовольны главным тренером Уле Гуннар Сульшером. По информации турецких источников, после поражения от «горняков» состоялась экстренная встреча, на которой боссы «Бешикташа» обговорили будущее норвежского наставника во главе команды.

«Руководители клуба собрались из-за поражения в Лиге чемпионов, чтобы обсудить уход главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Они подчеркнули, что, несмотря на определенные недостатки, им удалось собрать сильный состав и теперь рассматривают немедленное назначение Сергена Ялчина (бывший турецкий футболист – прим) главным тренером. Также рассматривается вариант с Нури Шахином.

После неудачи в матче с «Шахтером» Сульшер исчерпал свой кредит доверия в «Бешикташе» и может покинуть свой пост в ближайшее время», – сообщили в Турции.

Сульшер возглавил турецкий клуб в январе 2025 года – под его руководством «Бешикташ» занял четвертое место в чемпионате и попал в Лигу Европы. Контракт норвежского тренера истекает в июне 2026 года.