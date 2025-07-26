Холанд, Ширер и другие. Кто забивал более 30 голов в одном сезоне АПЛ?
Вспомним всех бомбардиров-рекордсменов английской Премьер-лиги
В скором времени начнется новый сезон АПЛ. Вместе с тем, возьмет старт и очередная гонка бомбардиров турнира.
Рекордсменом АПЛ по количеству голов, забитых за один сезон, является Эрлинг Холанд из Манчестер Сити, в сезоне 2022/23 отличившийся в воротах соперников 36 раз.
Игроки, забивавшие более 30 голов в одном сезоне АПЛ
36 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 2022/23)
34 – Энди Коул (Ньюкасл Юнайтед, 1993/94)
34 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс, 1994/95)
32 – Мохамед Салах (Ливерпуль, 2017/18)
31 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс, 1993/94)
31 – Алан Ширер (Блэкберн Роверс, 1995/96)
31 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, 2007/08)
31 – Луис Суарес (Ливерпуль, 2013/14)
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