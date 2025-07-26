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  4. Владелец Интера Майами: «Месси этого не понимает. Никто этого не понимает»
Major League Soccer
26 июля 2025, 19:22 | Обновлено 26 июля 2025, 19:40
416
0

Владелец Интера Майами: «Месси этого не понимает. Никто этого не понимает»

Хорхе Мас недоволен дисквалификацией лидеров

26 июля 2025, 19:22 | Обновлено 26 июля 2025, 19:40
416
0
Владелец Интера Майами: «Месси этого не понимает. Никто этого не понимает»
Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец клуба Интер Майами Хорхе Мас не понимает, зачем МЛС дисквалифицировала Жорди Альбу и Лионеля Месси на одну игру чемпионата из-за того, что оба отказались приехать на Матч всех Звезд.

«Месси и Алба не понимают это правило. Мне кажется, наказание слишком серьезное. Надеюсь, на них это не повлияет, но точно повлияет на то, как игроки оценивают МЛС в целом».

«Никто не понимает, почему пропуск выставочного Матча всех звезд влияет на официальный матч чемпионата», – сказал Мас.

Звездные игроки пропустят игру против Цинциннати.

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Интер Майами Хорхе Мас Лионель Месси Жорди Альба Major League Soccer (MLS)
Иван Зинченко Источник: BBC
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