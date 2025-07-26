Владелец Интера Майами: «Месси этого не понимает. Никто этого не понимает»
Хорхе Мас недоволен дисквалификацией лидеров
Владелец клуба Интер Майами Хорхе Мас не понимает, зачем МЛС дисквалифицировала Жорди Альбу и Лионеля Месси на одну игру чемпионата из-за того, что оба отказались приехать на Матч всех Звезд.
«Месси и Алба не понимают это правило. Мне кажется, наказание слишком серьезное. Надеюсь, на них это не повлияет, но точно повлияет на то, как игроки оценивают МЛС в целом».
«Никто не понимает, почему пропуск выставочного Матча всех звезд влияет на официальный матч чемпионата», – сказал Мас.
Звездные игроки пропустят игру против Цинциннати.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос Адамес отказался выходить на ринг против Жанибека Алимханулы из Казахстана
Известный специалист поддержал Руслана Ротаня и его тренерский штаб