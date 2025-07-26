Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
Надежда и Макото Ниномия в финале переиграли Гавличкову и Самсон на супертай-брейке
Украинская теннисистка Надежда Киченок стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия) в парном разряде.
В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке переиграли чешский тандем Луция Гавличкова / Лаура Самсон.
WTA 250 Прага. Пары. Хард, финал
Луция Гавличкова (Чехия) / Лаура Самсон (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 6:1, 4:6, [7:10]
Надежда и Макото в Праге, помимо Луции и Лауры, также обыграли пары Ангелика Морателли / Нина Стоянович, Ивонн Кавалье-Реймос / Мария Козырева и Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг.
Киченок и Ниномия выиграли восьмой матч подряд и завоевали второй трофей за две недели. Перед стартом в Праге Надежда и Макото стали чемпионками грунтовых соревнованиях идентичной категории в Гамбурге.
Надежда выиграла 11-й титул в карьере. Всего Киченок провела 22 финала и три в 2025 году.
Путь Киченок и Ниномии к трофею в Праге:
- 1/8 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Ангелика Морателли / Нина Стоянович – 6:4, 6:4
- 1/4 финала: 6:0, 6:2 Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Ивонн Кавалье-Реймос / Мария Козырева –
- 1/2 финала: 6:4, 6:4 Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг –
- Финал: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Луция Гавличкова / Лаура Самсон – 1:6, 6:4, [10:7]
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