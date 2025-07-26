Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!

Украинская теннисистка Надежда Киченок стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия) в парном разряде.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке переиграли чешский тандем Луция Гавличкова / Лаура Самсон.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, финал

Луция Гавличкова (Чехия) / Лаура Самсон (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 6:1, 4:6, [7:10]

Надежда и Макото в Праге, помимо Луции и Лауры, также обыграли пары Ангелика Морателли / Нина Стоянович, Ивонн Кавалье-Реймос / Мария Козырева и Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг.

Киченок и Ниномия выиграли восьмой матч подряд и завоевали второй трофей за две недели. Перед стартом в Праге Надежда и Макото стали чемпионками грунтовых соревнованиях идентичной категории в Гамбурге.

Надежда выиграла 11-й титул в карьере. Всего Киченок провела 22 финала и три в 2025 году.

Путь Киченок и Ниномии к трофею в Праге: