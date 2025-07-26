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WTA
26 июля 2025, 14:05 | Обновлено 26 июля 2025, 15:03
1684
3

Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!

Надежда и Макото Ниномия в финале переиграли Гавличкову и Самсон на супертай-брейке

26 июля 2025, 14:05 | Обновлено 26 июля 2025, 15:03
1684
3
Эффектный камбек: Киченок в Праге выиграла второй трофей за две недели!
BTU. Надежда Киченок и Макото Ниномия

Украинская теннисистка Надежда Киченок стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия) в парном разряде.

В финале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) на супертай-брейке переиграли чешский тандем Луция Гавличкова / Лаура Самсон.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, финал

Луция Гавличкова (Чехия) / Лаура Самсон (Чехия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 6:1, 4:6, [7:10]

Надежда и Макото в Праге, помимо Луции и Лауры, также обыграли пары Ангелика Морателли / Нина Стоянович, Ивонн Кавалье-Реймос / Мария Козырева и Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг.

Киченок и Ниномия выиграли восьмой матч подряд и завоевали второй трофей за две недели. Перед стартом в Праге Надежда и Макото стали чемпионками грунтовых соревнованиях идентичной категории в Гамбурге.

Надежда выиграла 11-й титул в карьере. Всего Киченок провела 22 финала и три в 2025 году.

Путь Киченок и Ниномии к трофею в Праге:

  • 1/8 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Ангелика Морателли / Нина Стоянович – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Ивонн Кавалье-Реймос / Мария Козырева – 6:0, 6:2
  • 1/2 финала: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг – 6:4, 6:4
  • Финал: Надежда Киченок / Макото Ниномия [2] – Луция Гавличкова / Лаура Самсон – 1:6, 6:4, [10:7]

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Стало известно, кто разыграет трофей WTA 250 в Праге
Лаура Самсон Луция Гавличкова Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Прага трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Прекрасний дует намальовується, дай Бог на ЮС Опен вистрелять!)
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+3
C.Пеклов
Молодці!Хоча знов же таки в перемозі внесок Надії відсотків 60!
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