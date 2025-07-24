Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Надежда и Ниномия разгромили дуэт Кавалье-Реймерс / Козырева в четвертьфинале в Праге
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах обыграли тандем Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева за 50 минут.
WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/4 финала
Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 0:6, 2:6
Это была первая встреча дуэтов.
Надежда и Макото выиграли шестой матч подряд. До старта соревнований в Праге украинка и японка стали чемпионками грунтового турнира идентичной категории в Гамбурге, Германия.
Следующими соперницами Киченок и Ниномии будут Эмили Эпплтон (Великобритания) и Изабель Ховерлаг (Нидерланды).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Покорит ли Турцию турецкий наставник «горняков»?
О своем снятии официально объявили Томми Пол и Григор Димитров