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  4. Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
WTA
24 июля 2025, 14:03 | Обновлено 24 июля 2025, 14:07
186
1

Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0

Надежда и Ниномия разгромили дуэт Кавалье-Реймерс / Козырева в четвертьфинале в Праге

24 июля 2025, 14:03 | Обновлено 24 июля 2025, 14:07
186
1
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах обыграли тандем Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева за 50 минут.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/4 финала

Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 0:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов.

Надежда и Макото выиграли шестой матч подряд. До старта соревнований в Праге украинка и японка стали чемпионками грунтового турнира идентичной категории в Гамбурге, Германия.

Следующими соперницами Киченок и Ниномии будут Эмили Эпплтон (Великобритания) и Изабель Ховерлаг (Нидерланды).

По теме:
Н. Киченок / Ниномия – Кавалье-Реймерс / Козырева. Смотреть онлайн. LIVE
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Праге
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Ивонн Кавалье-Реймерс Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Це реально потужно, прописали кацапці бублика! Молодці!!!
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