Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах обыграли тандем Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева за 50 минут.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/4 финала

Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) / Мария Козырева – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 0:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов.

Надежда и Макото выиграли шестой матч подряд. До старта соревнований в Праге украинка и японка стали чемпионками грунтового турнира идентичной категории в Гамбурге, Германия.

Следующими соперницами Киченок и Ниномии будут Эмили Эпплтон (Великобритания) и Изабель Ховерлаг (Нидерланды).