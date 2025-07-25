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WTA
25 июля 2025, 15:36 |
511
3

Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге

Надежда вместе с Макото Ниномией обыграла тандем Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг

25 июля 2025, 15:36 |
511
3
Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В 1/2 финала украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах переиграли тандем Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) за 1 час и 27 минут.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/2 финала

Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 4:6, 4:6

Это была первая встреча дуэтов. В Праге Надежда и Макото также уже успели переиграть пары Ангелика Морателли / Нина Стоянович и Ивонн Кавалье-Реймерс / Мария Козырева.

Вообще винстрик Киченок и Ниномии составляет уже семь матчей. Перед Прагой украинка и японка стали чемпионками грунтовых соревнований WTA 250 в Праге.

Надежда пробилась в третий финал в 2025 году и поборется за второй трофей в сезоне – второй за последние две недели.

В решающем поединке на кортах столицы Чехии Киченок и Ниномия поборются против чешек Луции Гавличковой и Лоры Самсон.

По теме:
Н. Киченок / Ниномия – Эпплтон / Хаверлаг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Праге
Киченок с напарницей выиграла шестой матч подряд, прописав россиянке 6:0
Эмили Эпплтон Надежда Киченок Изабель Хаверлаг Макото Ниномия WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Надя дограться скоро...дограється, що перещеголяє свою сестричку Люду в рейтингу)) Браво, вперед до нового трофею!!!
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+2
naverland
Молодец, хорошо сыграли
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+1
C.Пеклов
Молодці, особливо Надія!Японка слабо грає на задній лінії й на подачі.
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+1
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