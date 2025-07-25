Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в финал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

В 1/2 финала украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах переиграли тандем Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) за 1 час и 27 минут.

WTA 250 Прага. Пары. Хард, 1/2 финала

Эмили Эпплтон (Великобритания) / Изабель Хаверлаг (Нидерланды) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 4:6, 4:6

Это была первая встреча дуэтов. В Праге Надежда и Макото также уже успели переиграть пары Ангелика Морателли / Нина Стоянович и Ивонн Кавалье-Реймерс / Мария Козырева.

Вообще винстрик Киченок и Ниномии составляет уже семь матчей. Перед Прагой украинка и японка стали чемпионками грунтовых соревнований WTA 250 в Праге.

Надежда пробилась в третий финал в 2025 году и поборется за второй трофей в сезоне – второй за последние две недели.

В решающем поединке на кортах столицы Чехии Киченок и Ниномия поборются против чешек Луции Гавличковой и Лоры Самсон.