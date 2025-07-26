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Товарищеские матчи
Бенфика
26.07.2025 22:00 - : -
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Португалия
26 июля 2025, 13:26 | Обновлено 26 июля 2025, 13:27
69
0

Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 26 июля в 22:00 по Киеву

26 июля 2025, 13:26 | Обновлено 26 июля 2025, 13:27
69
0
Бенфика – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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26 июля на «Эштадиу да Луш» пройдет товарищеский матч, в котором Бенфика встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда подтверждала свой статус местного футбольного гранда новыми успехами. Вплоть до очередного чемпионства, что было уверенно взято в 2023-м году. Но вот уже дважды тяжелейшую гонку за титул проигрывали соседу, Спортингу. Да, его побеждали зимой в финале Кубка Лиги, когда Трубин выиграл серию пенальти. Но все же последнее слово осталось в сезоне за врагом. Еще одно дерби, в кубковом финале, снова ему проиграли.

Летом, вместо привычного отдыха, португальцы отправились на клубный чемпионат мира. И там не провалились: вышли из группы, где в соперниках были Бока Хуниорс, Окленд и Бавария, а с Челси переносили спор в экстра-тайм, правда, там Трубин пропустил еще трижды. После того матча на родину уехал доигрывать Ди Мария. А Каррерас вернулся в Мадрид - Реал за воспитанника выложил 50 миллионов.

Фенербахче

Клуб год назад заманил в Стамбул Моуринью. Это вызывало немалый взлет оптимизма - верили (в том числе и букмекеры), что Жозе наконец-то вернет чемпионский титул. Но, по сути, он разочаровал, начиная с вылета в Лиге чемпионов уже в квалификации и до кубковых неудач. А в Суперлиге и при нем продолжали топтаться на месте: снова второе место с безнадежным отрывом от все того же Галатасарая.

Особенному пока что доверяют. И снова покупали ему новичков, в том числе и Джона Дурана. Он, правда, приходит явно как замена для Джеко, что возвращается в итальянскую Серию А. Очевидно, что подписывать новичков будут до самого закрытия окна.

Статистика личных встреч

В пяти первых поединках побеждал тот клуб, который принимал своего соперника дома. И только в 2018-м году, в последнем матче, португальцы выстояли на ничью на выезде после 1:0 дома в квалификации Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что выиграют португальцы. Но турки хорошо смотрятся на сборах в основном, тут лучше применить просто тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
26 июля 2025 -
22:00
Фенербахче
Тотал больше 3.0 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бенфика Фенербахче товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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