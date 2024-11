Король ассистов. Месси повторил рекорд голевых передач на уровне сборных

В среду, 20 ноября, сборная Аргентины обыграла Перу в рамках 12-го тура квалификации чемпионата мира-2026.

Финальный счет встречи – 1:0. Автором забитого мяча стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Голевой передачей в поединке отличился Лионель Месси, тем самым повторив рекорд на уровне международных команд.

Аргентинец стал вторым игроком, которому удалось отдать 58 результативных передач в составе национальной сборной.

Ранее единолично возглавлял рейтинг ассистов бывший капитан сборной США Лэндон Донован.

Интересно, что для достижения данной отметки Доновану потребовалось сыграть 157 матчей, тогда как Месси провел в составе Аргентины 191 поединок.

