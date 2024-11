Известный журналист жестко высказался об игроке Арсенала

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган не сдержал эмоций после поединка «Челси» – «Арсенал» и жестко прошелся критикой по игроку канониров Каю Хаверцу.

«Хаверц, ты ленивый придурок. Совершенно стопроцентный момент не реализован. Боже, нам очень нужен настоящий нападающий. Почему Артета этого не видит?

Позитивный момент: «Арсенал» уже играл на выезде с «Сити», «Челси», «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» – самая сложная серия матчей среди всех топ-клубов – и набрал 8 из 15 очков, победив в двух матчах, дважды сыграв вничью и проиграв один раз.

К январю мы можем оказаться в лучшей ситуации. И если мы подпишем топового нападающего», – написал Морган в социальной сети.

Напомним, что в матче команды победителя не выявили. Финальный счёт встречи 1:1.

