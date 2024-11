«Врачи уже предупреждали меня». Неймар высказался по поводу новой травмы

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар получил повреждение в четвертом туре Лиги чемпионов Азии. Игрок вышел на поле на 58-й минуте, однако был вынужден покинуть газон на 87-й минуте из-за травмы.

Футболист подчеркнул, что врачи его предупреждали о возможных последствиях после старой травмы колена.

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Пройду обследование и надеюсь, что это ничего серьезного.

Это нормально, что такое происходит через год, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожнее и получать больше игровых минут», – сказал Неймар.

Напомним, что «Аль-Хиляль» одержал победу над клубом «Эстегляль» со счетом 3:0.

⚠️🇧🇷 Neymar: “I felt like a cramp but very strong! I will do exams and hope it’s nothing more”.



“It’s normal for this to happen after 1 year, the doctors had already warned me, this is why I need to be careful and have more minutes to play”. pic.twitter.com/ZVfYQNRI8a