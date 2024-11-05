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  4. «Врачи уже предупреждали меня». Неймар высказался по поводу новой травмы
Саудовская Аравия
05 ноября 2024, 09:26 |
901
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«Врачи уже предупреждали меня». Неймар высказался по поводу новой травмы

Игрок во время матча почувствовал сильную судорогу

05 ноября 2024, 09:26 |
901
0
«Врачи уже предупреждали меня». Неймар высказался по поводу новой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар получил повреждение в четвертом туре Лиги чемпионов Азии. Игрок вышел на поле на 58-й минуте, однако был вынужден покинуть газон на 87-й минуте из-за травмы.

Футболист подчеркнул, что врачи его предупреждали о возможных последствиях после старой травмы колена.

«Я почувствовал судорогу, но очень сильную. Пройду обследование и надеюсь, что это ничего серьезного.

Это нормально, что такое происходит через год, врачи уже предупреждали меня, поэтому мне нужно быть осторожнее и получать больше игровых минут», – сказал Неймар.

Напомним, что «Аль-Хиляль» одержал победу над клубом «Эстегляль» со счетом 3:0.

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Неймар Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии Эстегляль травма травма бедра
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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