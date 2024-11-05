Спортврач рассказал, когда Неймар восстановится от очередной травмы

Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии против тегеранского «Эстегляля» (3:0).

Это повреждение стало для 32-летнего футболиста почти вторым подряд. Игрок не играл практически год из-за травмы колена, сыграл 2 матча после восстановления и снова попал в лазарет.

Отмечается, что Неймар травмировал заднюю поверхность бедра. По прогнозу спортивного врача Дмитрия Бабелюка, от такой травмы звездный бразилец будет восстанавливаться около месяца, но история травм и возраст могут затянуть этот процесс.