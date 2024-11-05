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Саудовская Аравия
05 ноября 2024, 07:39 |
106
0

Спортврач рассказал, когда Неймар восстановится от очередной травмы

Дмитрий Бабелюк считает, что вингер «Аль-Хиляля» пропустит примерно месяц

05 ноября 2024, 07:39 |
106
0
Спортврач рассказал, когда Неймар восстановится от очередной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии против тегеранского «Эстегляля» (3:0).

Это повреждение стало для 32-летнего футболиста почти вторым подряд. Игрок не играл практически год из-за травмы колена, сыграл 2 матча после восстановления и снова попал в лазарет.

Отмечается, что Неймар травмировал заднюю поверхность бедра. По прогнозу спортивного врача Дмитрия Бабелюка, от такой травмы звездный бразилец будет восстанавливаться около месяца, но история травм и возраст могут затянуть этот процесс.

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Дмитрий Бабелюк травма Неймар Лига чемпионов Азии Аль-Хиляль травма бедра Эстегляль
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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