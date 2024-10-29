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29 октября 2024, 00:32 | Обновлено 29 октября 2024, 01:48
1206
0

ВИДЕО. В зале кричали «Вини!», когда Родри объявили обладателем ЗМ-2024

Многие уверены – Винисиуса Жуниора ограбили!

29 октября 2024, 00:32 | Обновлено 29 октября 2024, 01:48
1206
0
ВИДЕО. В зале кричали «Вини!», когда Родри объявили обладателем ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Когда Родри объявили победителем в номинации лучшего игрока мира, в театре Шатле многие кричали: «Вини!». Это отчетливо слышно на видео, которое опубликовано ниже.

Считалось, что ЗМ-2024 должен забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

ВИДЕО. В зале кричали «Вини!», когда Родри объявили обладателем ЗМ-2024

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видео Винисиус Жуниор Родри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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