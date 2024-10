ВИДЕО. В зале кричали «Вини!», когда Родри объявили обладателем ЗМ-2024

28 октября в Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024. Обладателем главной индивидуальной награды стал испанский хавбек Манчестер Сити Родри.

Когда Родри объявили победителем в номинации лучшего игрока мира, в театре Шатле многие кричали: «Вини!». Это отчетливо слышно на видео, которое опубликовано ниже.

Считалось, что ЗМ-2024 должен забрать Винисиус Жуниор, однако за несколько часов появилась информация об обратном. В итоге ни один из представителей Реала не прилетел в Париж.

Many people in the ceremony were shouting "VINICIUS" when they announced Rodri as the Ballon d'Or winner lol pic.twitter.com/iWMMmwA0EA