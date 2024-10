ЩЕНСНЫ: «Если бы я был на месте тренера, я бы себя не выпускал на поле»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, перешедший к каталонцам в октябре этого года, высказался о своем дебюте:

«Пенья не давал Флику никаких причин, чтобы оставить его на скамье запасных. Мы многое говорили. Я уже сказал тренеру, что я полностью готов, но команда работает хорошо. Если Пенья не сломан, не трогайте его.

Будь я на месте тренера, я бы себя не выпускал на поле. У меня будет возможность сыграть позже. Сейчас команда работает очень хорошо, это главное.

Польский вратарь объявил о завершении карьеры летом 2024 года. Однако после травмы основного голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена Щенсны возобновил свою карьеру ради перехода в «блауграну».

Предыдущим клубом поляка являлся «Ювентус». 34-летний вратарь не сыграл за «Барселону» еще ни в одном матче.

If you were the manager, would you play yourself against Real Madrid?



Szczęsny: "No. Iñaki Peña has not given him a reason to put him on the bench. We talked a lot. I already told the manager that I am 100% fit, but the team is working well. If it ain't broke, don't fix it." pic.twitter.com/SQJhsSOIyq