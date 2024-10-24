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Испания
24 октября 2024, 19:26 | Обновлено 24 октября 2024, 19:35
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ЩЕНСНЫ: «Если бы я был на месте тренера, я бы себя не выпускал на поле»

Голкипер каталонцев высказался о своем конкуренте Иньяки Пенью

24 октября 2024, 19:26 | Обновлено 24 октября 2024, 19:35
351
0
ЩЕНСНЫ: «Если бы я был на месте тренера, я бы себя не выпускал на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны, перешедший к каталонцам в октябре этого года, высказался о своем дебюте:

«Пенья не давал Флику никаких причин, чтобы оставить его на скамье запасных. Мы многое говорили. Я уже сказал тренеру, что я полностью готов, но команда работает хорошо. Если Пенья не сломан, не трогайте его.

Будь я на месте тренера, я бы себя не выпускал на поле. У меня будет возможность сыграть позже. Сейчас команда работает очень хорошо, это главное.

Польский вратарь объявил о завершении карьеры летом 2024 года. Однако после травмы основного голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена Щенсны возобновил свою карьеру ради перехода в «блауграну».

Предыдущим клубом поляка являлся «Ювентус». 34-летний вратарь не сыграл за «Барселону» еще ни в одном матче.

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Іван Распутін Источник: Marca
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