Среди сообществ футбольных болельщиков есть формирования разной направленности. В большом количестве английских клубов сомнительную (иногда и слишком сомнительную) «славу» снискали хулиганские группировки. Это весьма характерно и для истории поддержки ряда лондонских команд. Однако «Арсенал» выделяется из этого ряда: у него чрезвычайно мощным является нехулиганское сообщество (исследование 2011 г. свидетельствует, что за «канониров» болеет 100 млн человек по всему миру, что выводит этот клуб на 3-е место по популярности в мировой табели о рангах, а в 2005 г. фиксировалась даже цифра в 112 млн!) и очень-очень серьезно представлена ​​категория фанатов-селебрити.

В то же время, согласно отчету 2002 г., «Арсенал» имеет наибольшую долю (7,7%) небелых поклонников среди всех клубов английской премьер-лиги. Исследование в Twitter, проведенное BBC в 2015 г., показало, что «Арсенал» был самым популярным клубом в следующих африканских странах: Алжире, Эфиопии, Кении, Малави, Марокко, Нигерии, Танзании, Тунисе и Уганде. Весьма мощным является сообщество австралийских симпатизантов лондонского клуба. И еще один показательный штрих: в 2010 г. болельщики «Арсенала» стали первыми фанатами клуба английской премьер-лиги, которые смогли купить процент акций «Арсенала» по схеме fanshare, что дало им право посещать собрания акционеров.

Полторы сотни искателей приключений

Однако начнем все же именно с хулиганской составляющей. В далекие, едва ли не былинные 1970-е–1980-е была активной группировка The Gooners (в переводе – «головорезы», название представляет собой несколько переработанное на своеобразный лад слово «канониры»). Немного позже появилось формирование The Herd. Численность обеих групп в зените могущества не превышала 160 человек (вместе с тем, количество максимально отвязанных искателей приключений среди них составляло примерно половину). Впрочем, если ныне The Gooners используют для самоназвания нехулиганские сообщества фанатов лондонского клуба, то The Herd существует до сих пор, правда, все реже фигурирует в новостных лентах. Самые известные столкновения у парней из The Herd были с группировкой Inter City Firm, поддерживающей «Вест Хэм» (на стадионе «молотков» «Аптон Парк» в 1983 г.), фанатами «Миллуолла» на «Хайбери» в 1988 г., а также на международной фан-арене с ультрас ПСЖ Boulogne Boys в Париже в 1994 г. перед полуфиналом Кубка обладателей кубков и с фанатами «Галатасарая» на Ратушной площади в датском Копенгагене в 2000 г. «Тоттенхэм» и его фаны? Да, они считались принципиальным врагом, однако масштабных драк со знаменитой Yid Army у хулиганов из The Herd не случалось, а вот маленьких стычек хватало.

Getty Images/Global Images Ukraine

Медведь погиб на Набережной Тараса Шевченко

Лидером The Herd был Дейнтон Коннелл по прозвищу Медведь. Он родился в 1961 г. в Брайтоне в семье ямайцев. Парень оставил учебу в школе в 1961 г. и устроился на работу рихтовщиком. В 1977 г. он привлек внимание общественности после появления в телевизионном документальном фильме известной телеведущей, писательницы и журналистки Джанет Веры Стрит-Портер о скинхедах. В то время Джанет работала на London Weekend Television как ведущая серии молодежных программ. Все 1980-е Дейнтон был главным лицом The Herd. Многие из обозревателей подчеркивают определяющую роль Медведя в том, что ультраправая Британская национальная партия, хотя и подбивала клинья к среде фанатов «Арсенала», но, в конце концов, получила от ворот поворот и вынуждена была завернуть оглобли.

Еще в конце 1970-х гг. Коннелл приобщился к шоу-бизнесу. Поначалу сотрудничал со ска-поп-группой Madness, а в конце 1980-х гг. связал свою судьбу с Pet Shop Boys. Сперва был охранником во время их тура. А в дальнейшем на протяжении почти двух десятков лет работал там администратором, помогал дуэту в турах, а также снимался в музыкальных клипах, включая So Hard и Jealousy. Он также исполнил дополнительный вокал в песне One and One Make Five на их альбоме Very 1993 г. Коннелл погиб в октябре 2007 г. в москве на Набережной Тараса Шевченко в автокатастрофе. Тогда бурно отмечали день рождения одного из солистов Pet Shop Boys Криса Лоу, а совладелец тамошнего клуба «Крыша мира» Антон Антонов в какой-то момент решил похвастать перед Коннеллом своим клубом и повез его туда на своем BMW 525. 150 км/ч, мокрая дорога, и автомобиль занесло. Как следствие, он врезался в дерево, потом протаранил чугунное ограждение и вылетел в реку. И Антонов, и его пассажир погибли. Коннеллу было 46 лет, у него остались жена Менди и две дочери. Траурная церемония прошла в церкви Марии Магдалины на Холлоуэй-роуд. На прощании было 3000 человек, в том числе уже упоминавшаяся Джанет Вера Стрит-Портер, бывшие игроки «Арсенала» Иан Райт и Ли Диксон. Pet Shop Boys также провели благотворительный вечер для семьи Коннелл в ночном клубе Heaven под названием Can You Bear It? Но из-за неоднозначной репутации Медведя в 2009 г. Совет Ислингтона удалил мемориальную доску, посвященную Коннеллу, у стадиона «Эмирейтс», несмотря на сопротивление болельщиков.

Моб видишь? А он есть!

Как отмечает известный исследователь фан-тематики Дуги Бримсон, в сезоне-1996/97 циркулировали активные слухи, что несколько небольших хулиганских группировок «канониров» вели между собой настоящую войну за право называться главной «фирмой» своего клуба. Как бы то ни было, а если такое противостояние и было, то на выходе получилось так, что именно хулиганское движение фанов «Арсенала» зашло в тупик. Бримсон даже издевается над этим, выдвигая в заголовок такую ​​версию: «Арсенал» – дом родной невидимого моба?». Правда, вопросительный знак в конце оставляет поле для домыслов. В то же время, Бримсон признает: «Бесспорно, в начале 1980-х саппорт «Арсенала» был одним из самых активных в столице».

Средство от депрессии

Анатомию появления влюбленности в «Арсенал» представителя среднего класса основательно исследует известный поклонник «канониров» британский писатель Ник Хорнби в книге «Футбольная лихорадка». Герой книги вспоминает атмосферу на «Хайбери» в начале 1970-х: «Атмосфера на стадионе была буквально насыщена исключительным мужским духом – сигарный дым, сочный язык (такие словечки я слышал и раньше, но не от взрослых, и их произносили не с такой эмоциональностью), – и лишь через много лет я понял, что именно это произвело эффект на мальчика, который жил с матерью и сестрой». И еще один момент, ярко выписанный Хорнби: болельщицкие суеверия. Герой «Футбольной лихорадки» рассказывает: «В детстве я всегда брал на стадион замазку, кусок липучки или другую дрянь и нервно мял в руках всю игру… Еще я покупал программки у одного и того же торговца и входил на «Хайбери» через один и тот же турникет. Сотни подобных мелочей должны были гарантировать победу… моих команд». Многие программные мысли вкладывает Хорнби в уста своего героя: «мы переоцениваем 70-е», «не хотим новых стадионов», «голы потому и ценны, что они – нечастое явление», «наша радость – не сочувствие чужой удаче, а празднование своей собственной, как и досада поражения по своей сути – жалость к самому себе». И, наконец, такая существенность: депрессия, донимавшая героя книги на протяжении большей части 1980-х, прошла, как только «канониры» победили «шпор» в полуфинале малозначимого состязания. Парень даже смущается тем, что это понял: не благодаря победе в чемпионате, национальном кубке или еврокубке, а благодаря победе в матче Литтлвудского кубка, то есть Кубка лиги!

Песни и праздники

Помимо обычных английских кричалок, болельщики «Арсенала» поют One-Nil to the Arsenal (на мелодию Go West), а также регулярно затягивают Who's that team they call the Arsenal, Good Old Arsenal (на мелодию Rule, Britannia!) и We're the North Bank/Clock End Highbury. Болельщики также скандируют: «Скучный, скучный Арсенал». Это важный элемент самоиронии, ведь фаны «канониров» в некоторой степени самоуничижительно ссылаются на репутацию «Арсенала» в 1970-х–1980-х гг. как слишком оборонительной и осторожной команды. Новый гимн команды вышел в свет в мае 2022 г. – The Angel (North London Forever) авторства известного английского композитора и исполнителя 32-летнего Луиса Данфорда. Замечу, что Данфорд родился в Ислингтоне – районе Северного Лондона, который слывет логовом поклонников «Арсенала».

Есть у болельщиков «Арсенала» и своеобразный праздник. Он носит название День Святого Тоттерингэма. Это концепция, созданная в 2002 г. и впервые опубликованная на веб-сайте фанатов arseweb.com. Речь идет о дне, когда «Арсенал» набирает достаточное количество очков, чтобы быть математически уверенным, что финиширует впереди «Тоттенхэма» в турнирной таблице. Насмехаться над принципиальным противником – что может быть слаще для настоящего фаната! В 2007 г. эта концепция была впервые упомянута (правда, с ошибкой – «Сент-Тоттэридж») в официальной программе матча «Арсенала». День Святого Тоттерингэма 2010 г. стал первым случаем, когда празднование было признано основными средствами массовой информации, с упоминаниями в частности на BBC и в The Guardian.

К огорчению фан-сообщества «канониров» этого праздника не было с 2017 по 2022 г. Победа «шпор» над «Арсеналом» со счетом 2:0 в апреле 2017 г. гарантировала, что «Тоттенхэм» финиширует выше «Арсенала» в чемпионате впервые за 22 года. Однако в апреле 2023 г. «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (3:3), завершив 6-летнюю серию без мест в таблице выше «шпор».

И Королева, и премьер, даже Маркс с Энгельсом!

Наверное, таким количеством симпатизантов – известных людей из разных областей жизнедеятельности – не может похвастать ни один клуб в мире! Считалось, что Елизавета II испытывала симпатии к «канонирам». Когда-то игроки команды были приглашены на прием в Букингемский дворец, и впоследствии Сеск Фабрегас рассказал, что Елизавета II говорила ему о давней приязни к «Арсеналу». Преданным болельщиком лондонского клуба является и нынешний британский премьер Кир Стармер. С детства и до сих пор он немало играет в футбол на любительском уровне (как сам политик сказал в интервью, «еженедельно с 10-ти лет»). Не один год он был и владельцем сезонного абонемента. Однако Стармер вынужден был отказаться от своих привычных мест на стадионе «Эмирейтс», как только заступил на свой высокий пост, ведь возможности просто сидеть на трибунах был лишен. В июле текущего года во время визита в США британский премьер подарил действующему президенту США Джо Байдену персонализированную футболку «Арсенала» с номером «46» (то есть 46-й президент США). Добавлю, что в 2018 г. известный британский тележурналист и ярый поклонник «канониров» Пирс Морган во время интервью подарил тогдашнему президенту США Дональду Трампу персонализированную футболку «Арсенала» с номером «45». Интересно, кстати, кому из американцев/американок подарят персонализированную футболку «Арсенала» с номером «47».

Отмечу, что многие историки приписывают любовь к «Арсеналу» и кубинскому диктатору Фиделю Кастро, и предводителю «Аль-Кайды» Усаме бен Ладену, и бывшим президентам: поляку Александру Квасневскому и французу Франсуа Олланду. Но не одними лишь политиками богата фан-база «Арсенала». «Канонирам» принадлежат болельщицкие сердца американских актрис Деми Мур и Энн Хэтэуэй, а также актеров Кевина Костнера и Дэнни де Вито. И экранный «Шерлок Холмс» Бенедикт Камбербэтч является преданным поклонником «Арсенала». Легендарный фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер также фанат «канониров». И проживающая в США барбадосская певица Рианна принадлежит к симпатизантам клуба Александра Зинченко. Конечно, уже упоминавшийся певец Крис Лоу из Pet Shop Boys также предан красно-белым цветам. Примечательно, что за «пушкарей» болеют… Маркс и Энгельс. Речь идет о британском сценаристе Лоуренсе Марксе и о бельгийском центрдефе «Антверпена» Бьорне Энгельсе.

Многие звездные представители других видов спорта также не скрывают своих болельщицких симпатий к «гуннерам». В частности, знаменитый греческий баскетболист Яннис Адетокумбо и немецкая звезда НБА Дирк Новицки, теннисисты Грег Руседски и Энди Маррей, выдающийся снукерист Ронни О'Салливан, а также финский хоккеист Арттури Лехкконен и 2-кратый чемпион мира по хоккею швед Никлас Бэкстрем.

Когда столько выдающихся людей страстно желают твоей победы, то и силушки на футбольном поле прибавляется, не правда ли? Найдет ли «Шахтер» какие-нибудь аргументы против давления трибун на «Эмирейтс» и исполнительского мастерства «пушкарей»?

Алексей РЫЖКОВ