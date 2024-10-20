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  4. Лено отдал голевую. Но он не первый вратарь-ассистент из Германии в АПЛ
Англия
20 октября 2024, 05:54 |
23
0

Лено отдал голевую. Но он не первый вратарь-ассистент из Германии в АПЛ

Бернд помог Раулю Хименесу поразить ворота Астон Виллы за Фулхэм (1:3)

20 октября 2024, 05:54 |
23
0
Лено отдал голевую. Но он не первый вратарь-ассистент из Германии в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Лено

Вчера, 19 октября, в рамках 10-го тура АПЛ состоялся насыщенный матч между Фулхэмом и Астон Виллой на Крейвен Коттедж (домашнем стадионе Фулхэма).

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей, а также были показаны две красные карточки: игроку Фулгема Йоахиму Андерсону и форварду вилланов Джейдену Филогену-Биденсу.

Несмотря на поражение, голкипер Фулхэма Бернд Лено достиг особого достижения: он стал вторым немецким вратарем, который отдал голевую передачу в матче Премьер-лиги (ассистировал на Рауля Хименеса). Первым был Йенс Леманн, который оформил ассист в сезоне 2006/07 против Арсенала.

В этом сезоне немецкий голкипер провел за дачников 7 матчей, в которых пропустил 9 голов и добыл один «сухой» матч.

Дмитрий БАНАР

Видеоозор матча Фулхэм – Астон Вилла (1:3)

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Бернд Лено Фулхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Йенс Леманн Рауль Хименес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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