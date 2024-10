Лено отдал голевую. Но он не первый вратарь-ассистент из Германии в АПЛ

Вчера, 19 октября, в рамках 10-го тура АПЛ состоялся насыщенный матч между Фулхэмом и Астон Виллой на Крейвен Коттедж (домашнем стадионе Фулхэма).



Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей, а также были показаны две красные карточки: игроку Фулгема Йоахиму Андерсону и форварду вилланов Джейдену Филогену-Биденсу.



Несмотря на поражение, голкипер Фулхэма Бернд Лено достиг особого достижения: он стал вторым немецким вратарем, который отдал голевую передачу в матче Премьер-лиги (ассистировал на Рауля Хименеса). Первым был Йенс Леманн, который оформил ассист в сезоне 2006/07 против Арсенала.



В этом сезоне немецкий голкипер провел за дачников 7 матчей, в которых пропустил 9 голов и добыл один «сухой» матч.

Дмитрий БАНАР

Видеоозор матча Фулхэм – Астон Вилла (1:3)

Bernd Leno is just the second German goalkeeper to provide an assist in a Premier League game after Jens Lehmann.



He now has as many Premier League assists for Fulham as Scott Parker, Joao Palhinha, Wayne Routledge and Adel Taarabt.😅 pic.twitter.com/wETvkoSJpW