В Барселоне подтвердили, что Гави получит новый контракт

20-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави получит новый контракт сразу после своей первой игры после травмы. Эту информацию подтвердил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Соглашение уже на столе. Могу подтвердить, что контракт Гави будет продлен», - цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что полузащитник успешно прошел курс реабилитации и вернулся к легким тренировкам. Из-за надрыва крестообразной связки футболист не играл с ноября 2023 года.

Гави получил травму во время пребывания в расположении сборной Испании в матче квалификации на Евро-2024 против Грузии (3:1).

🚨🔵🔴 Barcelona are prepared to get new deal done for Gavi as soon as he returns on the pitch, as reported two weeks ago.



“I can confirm that Gavi’s contract will also be extended”, Joan Laporta has confirmed. pic.twitter.com/9mBYaNaGkT