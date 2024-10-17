Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026
Лионель просто пытается жить «день за днем»
17 октября авторитетное испанское издание Marca признало аргентинского форварда Лионеля Месси самым выдающимся футболистом всех времен.
Во время церемонии награждения, которая прошла в Майами, Лео ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026:
«Ну, в жизни все происходит по какой-то причине... Сейчас я просто пытаюсь жить день за днем.
Сейчас я чувствую себя очень хорошо, когда наступит этот период, посмотрим. Я не хочу ничего говорить, я наслаждаюсь всем день за днем», — сказал Лео.
Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: Канаде, Мексике и США. Если Месси поедет на мундиаль, то 24 июня во время турнира отпразднует свое 39-летие.
На прошлом ЧМ в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины выиграл трофей.
🇦🇷 Leo Messi on playing at the World Cup 2026: "Well, everything happens for a reason in life... now I'm just trying to live day by day".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024
"Now I feel very good, when that period comes we'll see. I don't want to say anything, I'm enjoying everything day by day", told @marca. pic.twitter.com/H5AiLW6e4u
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский боксер уверен в победе украинца
Андрей Кожухарь рискует пропустить игру против родной команды