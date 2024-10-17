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  4. Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
17 октября 2024, 21:55 |
638
1

Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026

Лионель просто пытается жить «день за днем»

17 октября 2024, 21:55 |
638
1
Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

17 октября авторитетное испанское издание Marca признало аргентинского форварда Лионеля Месси самым выдающимся футболистом всех времен.

Во время церемонии награждения, которая прошла в Майами, Лео ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026:

«Ну, в жизни все происходит по какой-то причине... Сейчас я просто пытаюсь жить день за днем.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо, когда наступит этот период, посмотрим. Я не хочу ничего говорить, я наслаждаюсь всем день за днем», — сказал Лео.

Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: Канаде, Мексике и США. Если Месси поедет на мундиаль, то 24 июня во время турнира отпразднует свое 39-летие.

На прошлом ЧМ в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины выиграл трофей.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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