Месси ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026

17 октября авторитетное испанское издание Marca признало аргентинского форварда Лионеля Месси самым выдающимся футболистом всех времен.

Во время церемонии награждения, которая прошла в Майами, Лео ответил на вопрос об участии на чемпионате мира 2026:

«Ну, в жизни все происходит по какой-то причине... Сейчас я просто пытаюсь жить день за днем.

Сейчас я чувствую себя очень хорошо, когда наступит этот период, посмотрим. Я не хочу ничего говорить, я наслаждаюсь всем день за днем», — сказал Лео.

Чемпионат мира 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: Канаде, Мексике и США. Если Месси поедет на мундиаль, то 24 июня во время турнира отпразднует свое 39-летие.

На прошлом ЧМ в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины выиграл трофей.

