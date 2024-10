В Байере не исключают, что продадут Вирца прямому конкуренту

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро очень неоднозначно ответил относительно возможного трансфера Флориана Вирца в «Баварию».

«Будет ли Вирц продан в «Баварию»? Я не могу этого обещать. В футболе никогда не знаешь точно. Мы не хотим продавать своих игроков прямым соперникам, но все может быть», — цитирует Карро инсайдер Фабрицио Романо.

Флориан Вирц в последнее время стал трансферной целью для многих топ-клубов. Из разных источников распространяется информация, что леверкузенский «Байер» будет просить за полузащитника 150 миллионов евро.

В «Баварии» уверены, что тандем Мусиала и Вирц будет лучшей парой полузащитников в мире.

🚨 Can you promise that Florian Wirtz won’t be sold to Bayern?



Bayer Leverkusen CEO Carro: “I can’t promise anything, you never know in football”.



“But we don’t want to sell our best players to direct competitors, of course… it’s what we also told Jonathan Tah last summer”. pic.twitter.com/JPNJZgctXj