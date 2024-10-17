В Байере не исключают, что продадут Вирца прямому конкуренту

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро очень неоднозначно ответил относительно возможного трансфера Флориана Вирца в «Баварию».

«Будет ли Вирц продан в «Баварию»? Я не могу этого обещать. В футболе никогда не знаешь точно. Мы не хотим продавать своих игроков прямым соперникам, но все может быть», — цитирует Карро инсайдер Фабрицио Романо.

Флориан Вирц в последнее время стал трансферной целью для многих топ-клубов. Из разных источников распространяется информация, что леверкузенский «Байер» будет просить за полузащитника 150 миллионов евро.

В «Баварии» уверены, что тандем Мусиала и Вирц будет лучшей парой полузащитников в мире.