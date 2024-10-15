Романо: экс-коуч ПСЖ, Челси, Баварии вскоре возглавит сборную Англию
Назначение Томаса Тухеля состоится на текущей неделе, сообщает инсайдер
Немецкий специалист Томас Тухель в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Англии.
Назначение состоится уже на текущей неделе, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Временный наставник сборной Англии Ли Карсли после поражения от Греции (1:2) собирается вернуться на пост коуча молодежной сборной Англии U-21.
51-летний Томас Тухель ранее возглавлял команды: «Майнц» (2009–2014), «Боруссия» Дортмунд (2015–2017), ПСЖ (2018–2020), «Челси» (2021–2022), «Бавария» (2023–2024).
🚨🏴 Thomas Tuchel can be officially unveiled as new England head coach already this week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024
Contracts are being prepared. 🤝🏻 pic.twitter.com/XcsWS59eKE
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