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  4. Романо: экс-коуч ПСЖ, Челси, Баварии вскоре возглавит сборную Англию
Англия
15 октября 2024, 22:34 | Обновлено 15 октября 2024, 22:41
443
0

Романо: экс-коуч ПСЖ, Челси, Баварии вскоре возглавит сборную Англию

Назначение Томаса Тухеля состоится на текущей неделе, сообщает инсайдер

15 октября 2024, 22:34 | Обновлено 15 октября 2024, 22:41
443
0
Романо: экс-коуч ПСЖ, Челси, Баварии вскоре возглавит сборную Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Немецкий специалист Томас Тухель в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Англии.

Назначение состоится уже на текущей неделе, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Временный наставник сборной Англии Ли Карсли после поражения от Греции (1:2) собирается вернуться на пост коуча молодежной сборной Англии U-21.

51-летний Томас Тухель ранее возглавлял команды: «Майнц» (2009–2014), «Боруссия» Дортмунд (2015–2017), ПСЖ (2018–2020), «Челси» (2021–2022), «Бавария» (2023–2024).

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сборная Англии по футболу Томас Тухель назначение тренера Ли Карсли Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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