ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам после травмы. Лунин сядет на скамейку?

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам на поле, сообщает Madrid Xtra.

Куртуа получил травму абдукторной мышцы левой ноги 29 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Ожидается, что Тибо может сыграть уже в первом матче галактикос после перерыва на игры сборных.

Если Куртуа сможет играть стабильно, украинский голкипер Андрей Лунин вернется на скамейку запасных.

В текущем сезоне 32-летний бельгийский вратарь провел 10 матчей за Реал (в том числе, 8 поединков Ла Лиги).

