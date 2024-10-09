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  4. ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам после травмы. Лунин сядет на скамейку?
Испания
09 октября 2024, 22:23 | Обновлено 09 октября 2024, 22:50
293
0

ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам после травмы. Лунин сядет на скамейку?

Бельгийский голкипер Реала получил травму полторы недели назад

09 октября 2024, 22:23 | Обновлено 09 октября 2024, 22:50
293
0
ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам после травмы. Лунин сядет на скамейку?
Twitter. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам на поле, сообщает Madrid Xtra.

Куртуа получил травму абдукторной мышцы левой ноги 29 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Ожидается, что Тибо может сыграть уже в первом матче галактикос после перерыва на игры сборных.

Если Куртуа сможет играть стабильно, украинский голкипер Андрей Лунин вернется на скамейку запасных.

В текущем сезоне 32-летний бельгийский вратарь провел 10 матчей за Реал (в том числе, 8 поединков Ла Лиги).

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига фото возвращение травма Андрей Лунин
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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