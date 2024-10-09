ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам после травмы. Лунин сядет на скамейку?
Бельгийский голкипер Реала получил травму полторы недели назад
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся к тренировкам на поле, сообщает Madrid Xtra.
Куртуа получил травму абдукторной мышцы левой ноги 29 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).
Ожидается, что Тибо может сыграть уже в первом матче галактикос после перерыва на игры сборных.
Если Куртуа сможет играть стабильно, украинский голкипер Андрей Лунин вернется на скамейку запасных.
В текущем сезоне 32-летний бельгийский вратарь провел 10 матчей за Реал (в том числе, 8 поединков Ла Лиги).
🚨 Thibaut Courtois is back on the pitch! pic.twitter.com/ijDCLGLEy5— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2024
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