ФОТО. Горячая мама немецкого футболиста показала пикантное фото

Мама футболиста Леона Даяку, который выступает за «Хайдук» – Блерта Даяку – продолжает радовать футбольное инфопространство.

После того как весь мир был удивлен, что этой невероятной красавице 40 лет и что она – мама, а не жена Леона Даяку, Блерта опубликовала новое горячее фото на своей странице в Instagram.

Ну а вы, если ещё не познакомились с «самой горячей мамой футбольного мира прямо сейчас», то самое время это исправить: