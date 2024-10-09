Другие новости09 октября 2024, 00:36 | Обновлено 09 октября 2024, 01:01
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ФОТО. Горячая мама немецкого футболиста показала пикантное фото
Похоже, теперь в футбольном медийном пространстве новая звезда, за которой все будут следить...
09 октября 2024, 00:36 | Обновлено 09 октября 2024, 01:01
674
2
Мама футболиста Леона Даяку, который выступает за «Хайдук» – Блерта Даяку – продолжает радовать футбольное инфопространство.
После того как весь мир был удивлен, что этой невероятной красавице 40 лет и что она – мама, а не жена Леона Даяку, Блерта опубликовала новое горячее фото на своей странице в Instagram.
Ну а вы, если ещё не познакомились с «самой горячей мамой футбольного мира прямо сейчас», то самое время это исправить:
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Бокс
По ній не скажеш, що мілфа. Хоч і не люблю ці губища, але ж...😚