Хаверц не сыграет за сборную из-за травмы колена

25-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц пропустит матчи сборной Германии из-за повреждения колена. По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок уже ждет медицинского заключения от врачей клуба.

Сборная Германии в рамках Лиги наций проведет матчи с Боснией и Нидерландами.

Хаверц - лидер сборной Германии. Он 47 раз надевал футболку бундестима и отметился 17 результативными ударами. Дебютировал за национальную сборную осенью 2018 года в матче против Перу.

