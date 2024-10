ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила травму Феррана Торреса

24-летний испанский левый полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес получил травму правого бедра в матче 9-го тура Ла Лиги против «Алавеса». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, точная дата восстановления игрока пока неизвестна, но врачи спрогнозировали, что Феррану нужно минимум месяц, чтобы вернуться к тренировкам.

В последнее время у сине-гранатовых очень плохи дела с травмированными. В лазарете находятся Марк-Андре тер Штеген, Макр Берналь, Рональд Араухо, Андреас Кристиансен, Фермин Лопес, Дани Ольмо и Гави.

В матче 9-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала убедительную победу над «Алавесом» со счетом 3:0.

