Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
06 октября 2024, 19:05 |
229
0

Монца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25

06 октября 2024, 19:05 |
229
0
Монца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рома. Артем Довбик

6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября

Монца – Рома – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Автогол Михавко. Кривбасс сократил отставание в счете до минимума
Жирона – Атлетик – 2:1. Как Гассанига пенальти отбивал. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Буяльский с пенальти удвоил перевес Динамо над Кривбассом
видео голов и обзор Артем Довбик Монца Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Футбол | 06 октября 2024, 00:42 1
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?

Украинский вратарь помог «сливочным» одолеть «Вильярреал»

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 октября 2024, 13:45 19
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Для Марино Пушича эта игра особенно важна, так как кредит доверия вскоре может закончиться

«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06.10.2024, 17:12
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Футбол | 06.10.2024, 18:20
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 20
Футбол
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
05.10.2024, 18:05 12
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»
04.10.2024, 23:44 1
Бокс
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
06.10.2024, 13:50 4
Футзал
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
05.10.2024, 21:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем