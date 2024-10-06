Монца – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Серии А 2024/25
6 октября проходит матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Бриантео. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 7-й тур, 6 октября
Монца – Рома – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Монца – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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