Барселона планирует пригласить Месси на празднование 125-летия

37-летний аргентинский форвард Лионель Месси будет приглашен на празднование 125-й годовщины со дня создания «Барселоны». Каталонский клуб готовился к торжественному мероприятию на протяжении последних двух лет.

Лионелю Месси уже в ближайшее время отправят приглашение и будут надеяться, что у игрока найдется время посетить столицу Каталонии 29 ноября.

Лионель Месси провел в «Барселоне» 21 год своей карьеры. С 13 лет играл за молодежный состав клуба. За основной состав выходил на поле 520 раз и забил 474 гола.

