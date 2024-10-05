Барселона планирует пригласить Месси на празднование 125-летия
29 ноября в столице Каталонии большой праздник
37-летний аргентинский форвард Лионель Месси будет приглашен на празднование 125-й годовщины со дня создания «Барселоны». Каталонский клуб готовился к торжественному мероприятию на протяжении последних двух лет.
Лионелю Месси уже в ближайшее время отправят приглашение и будут надеяться, что у игрока найдется время посетить столицу Каталонии 29 ноября.
Лионель Месси провел в «Барселоне» 21 год своей карьеры. С 13 лет играл за молодежный состав клуба. За основной состав выходил на поле 520 раз и забил 474 гола.
Barcelona are planning to invite Lionel Messi and other club legends for the 125th anniversary celebration on November 29th. @MigRico pic.twitter.com/sdoMyE2HqS— barcacentre (@barcacentre) October 5, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер попал на обложку игры Undisputed
Юлия продолжает участие в турнире
Бавария с негром во главе, да и сама кому хошь отдаст финал (Порто, вилла ... Члесни)
Арсенал, АТМ ... ПСЖ - линейка чокеров
СИТИ и барса
вполне могут накамбэчить