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Испания
05 октября 2024, 23:28 | Обновлено 06 октября 2024, 00:03
272
1

Барселона планирует пригласить Месси на празднование 125-летия

29 ноября в столице Каталонии большой праздник

05 октября 2024, 23:28 | Обновлено 06 октября 2024, 00:03
272
1
Барселона планирует пригласить Месси на празднование 125-летия
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний аргентинский форвард Лионель Месси будет приглашен на празднование 125-й годовщины со дня создания «Барселоны». Каталонский клуб готовился к торжественному мероприятию на протяжении последних двух лет.

Лионелю Месси уже в ближайшее время отправят приглашение и будут надеяться, что у игрока найдется время посетить столицу Каталонии 29 ноября.

Лионель Месси провел в «Барселоне» 21 год своей карьеры. С 13 лет играл за молодежный состав клуба. За основной состав выходил на поле 520 раз и забил 474 гола.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лионель Месси чемпионат Испании по футзалу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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T-800
Реал по нечётным годам выиграл всего лишь 1 ЛЧ (в 2017)
Бавария с негром во главе, да и сама кому хошь отдаст финал (Порто, вилла ... Члесни)
Арсенал, АТМ ... ПСЖ - линейка чокеров
СИТИ и барса
вполне могут накамбэчить
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