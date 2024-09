ФОТО. Теннисный комплекс в Акапулько затоплен в результате урагана

На этой недели на Мексику обрушился ураган «Джон». Сильнее всего пострадал штат Герреро, где выпало более 95 мм осадков.

В штате Герреро находится Акапулько, который ежегодно принимает турнир категории АТР 500. Теннисный комплекс, на котором проводится турнир, в результате урагана был затоплен.

Отметим, что теннисный комплекс в Акапулько страдает от ураганов второй раз менее чем за год. В октябре 2023 года ураган «Отис» привел к повреждению комплекса.

Acapulco Open venue... struck by a Hurrican for the 2nd time in less than a year.

.

.

1st 📸 Instagram: AcapulcoSky

2nd 📸 Instagram: David_Vipper https://t.co/PvV89rRjjL pic.twitter.com/MNHEyHq2HW