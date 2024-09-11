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Англия
11 сентября 2024, 14:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:23
535
1

«Я делал невероятные вещи». Роналду высказался о своем периоде в МЮ

Легендарный нападающий рассказал о своем втором приходе в Манчестер Юнайтед

11 сентября 2024, 14:51 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:23
535
1
«Я делал невероятные вещи». Роналду высказался о своем периоде в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, о своих достижениях с «красными дьяволами» в сезоне 2021/22:

«Когда я вернулся в Манчестер Юнайтед, я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров. Я сделал невероятные вещи с клубом. В свой первый сезон мне уже было 37 лет, а я был третьим лучшим бомбардиром лиги. Я забивал на всех групповых этапах. Я забивал в каждой игре. Даже в АПЛ я забил 17 или 18 голов. Я делал невероятные вещи».

Криштиану Роналду во второй раз перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за 17 миллионов евро. Ранее легендарный португалец выступал за манчестерский клуб с лета 2003 года до лета 2009 года. В общей сложности Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 346 матчей, в которых забил 145 голов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 39-летнего форварда в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Роналду провел за «Аль-Наср» в Саудовской Про лиге 31 матч и забил 35 голов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Ювентус
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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SHN
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