«Я делал невероятные вещи». Роналду высказался о своем периоде в МЮ

Легендарный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, о своих достижениях с «красными дьяволами» в сезоне 2021/22:

«Когда я вернулся в Манчестер Юнайтед, я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров. Я сделал невероятные вещи с клубом. В свой первый сезон мне уже было 37 лет, а я был третьим лучшим бомбардиром лиги. Я забивал на всех групповых этапах. Я забивал в каждой игре. Даже в АПЛ я забил 17 или 18 голов. Я делал невероятные вещи».

Криштиану Роналду во второй раз перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за 17 миллионов евро. Ранее легендарный португалец выступал за манчестерский клуб с лета 2003 года до лета 2009 года. В общей сложности Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 346 матчей, в которых забил 145 голов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 39-летнего форварда в 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Роналду провел за «Аль-Наср» в Саудовской Про лиге 31 матч и забил 35 голов.

🔴💭 Cristiano Ronaldo to @FiveUk: “When I'm back at Man United, I was very happy. I was one of the best scorers”.



“I did unbelievable things with the club. My first season with 37, I was the third best scorer of the league”.



“I scored all the group stage. I scored every game.… pic.twitter.com/2nkSgtoYIK