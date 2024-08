Ман Юнайтед подпишет полузащитника ПСЖ за 50+10 миллионов евро

Английский «Манчестер Юнайтед» вскоре подпишет уругвайского полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Мануэля Угарте, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро будут предусмотрены в сделке как возможные бонусы.

В сезоне 2023/24 Мануэль Угарте провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подписал Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи.

