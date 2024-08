Звездный португалец очень близок к переходу в Саудовскую Аравию

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу очень близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, саудиты смогли договориться с горожанами о переходе португальца. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Саудовский клуб предлагает Канселу зарплату в 15 миллионов евро за сезон. Веб-портал Transfermark оценивает трансферную стоимость 30-летнего игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Канселу хочет вернуться в «Барселону», где играл в сезоне 2023/24 на правах аренды. Каталонский клуб не проявляет интереса к игроку.

В сезоне 2023/24 Канселу провел за «Барселону» в Ла Лиге 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

