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  4. Ман Сити продает игрока в Саудовскую Аравию. Получит 40 млн
Англия
22 августа 2024, 18:10 | Обновлено 22 августа 2024, 18:14
1906
0

Ман Сити продает игрока в Саудовскую Аравию. Получит 40 млн

Канселу не останется в команде Гвардиолы

22 августа 2024, 18:10 | Обновлено 22 августа 2024, 18:14
1906
0
Ман Сити продает игрока в Саудовскую Аравию. Получит 40 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Правый защитник Манчестер Сити и сборной Португалии Жоау Канселу в ближайшее время перейдет в клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

За 30-летнего игрока чемпион Англии получит 40 миллионов евро, а Канселу подпишет контракт на три года.

Сообщается, что Жоау хотел остаться в Барселоне, где он провел минувший сезон, однако у каталонского клуба нет финансовых возможностей выкупить контракт футболиста.

Канселу в прошлом сезоне провел 42 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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Жоау Канселу Манчестер Сити Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: A Bola
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