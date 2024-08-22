Ман Сити продает игрока в Саудовскую Аравию. Получит 40 млн

Правый защитник Манчестер Сити и сборной Португалии Жоау Канселу в ближайшее время перейдет в клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

За 30-летнего игрока чемпион Англии получит 40 миллионов евро, а Канселу подпишет контракт на три года.

Сообщается, что Жоау хотел остаться в Барселоне, где он провел минувший сезон, однако у каталонского клуба нет финансовых возможностей выкупить контракт футболиста.

Канселу в прошлом сезоне провел 42 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.