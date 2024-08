ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал хавбека и помог установить рекорд

Клуб АПЛ Брайтон подписал игрока Селтика Мэтта О'Райли, чем помог установить шотландский трансферный рекорд по продаже футболиста.

Сообщается, что за 23-летнего датского центрального полузащитника Брайтон заплатил более 25 миллионов фунтов. Ранее Селтик отказал Аталанте и Атлетико, которые предлагали около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне О'Райли забил 19 голов и сделал 18 результативных передач.

We are pleased to confirm the club has completed the signing of midfielder Matt O'Riley from Celtic, for an undisclosed fee! 🤝