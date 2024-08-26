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Англия
26 августа 2024, 18:10 | Обновлено 26 августа 2024, 18:12
356
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал хавбека и помог установить рекорд

Клуб подписал О'Райли

26 августа 2024, 18:10 | Обновлено 26 августа 2024, 18:12
356
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал хавбека и помог установить рекорд
ФК Брайтон

Клуб АПЛ Брайтон подписал игрока Селтика Мэтта О'Райли, чем помог установить шотландский трансферный рекорд по продаже футболиста.

Сообщается, что за 23-летнего датского центрального полузащитника Брайтон заплатил более 25 миллионов фунтов. Ранее Селтик отказал Аталанте и Атлетико, которые предлагали около 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне О'Райли забил 19 голов и сделал 18 результативных передач.

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Иван Зинченко Источник: ФК Брайтон
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