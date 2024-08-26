Англия26 августа 2024, 18:10 | Обновлено 26 августа 2024, 18:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал хавбека и помог установить рекорд
Клуб подписал О'Райли
26 августа 2024, 18:10 | Обновлено 26 августа 2024, 18:12
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Клуб АПЛ Брайтон подписал игрока Селтика Мэтта О'Райли, чем помог установить шотландский трансферный рекорд по продаже футболиста.
Сообщается, что за 23-летнего датского центрального полузащитника Брайтон заплатил более 25 миллионов фунтов. Ранее Селтик отказал Аталанте и Атлетико, которые предлагали около 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне О'Райли забил 19 голов и сделал 18 результативных передач.
We are pleased to confirm the club has completed the signing of midfielder Matt O'Riley from Celtic, for an undisclosed fee! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2024
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