Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала
Также Нико Пасом интересуются «Комо» и «Алавес»
Аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летним футболистом интересуются «Комо», «Жирона» и «Алавес». При этом именно итальянцы сейчас являются фаворитами в погоне за подписью игрока.
Отмечается, что «сливочные» в любом случае пропишут в сделке по продаже Нико опцию обратного выкупа.
В сезоне 2023/24 Нико Пас провел 8 матчей за взрослую команду королевского клуба, отличившись 1 забитым мячом. Также аргентинец забил в ворота «Барселоны» в товарищеском матче на недавних предсезонных сборах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нико Паса в 10 миллионов евро.
🚨⚪️ EXCL: Nico Páz, expected to leave Real Madrid in the next days on permanent deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024
Understand Como are pushing to sign Páz while also Girona and Alavés asked for conditions of the deal.
↩️🇦🇷 Real Madrid would have buy-back option to keep future control of Nico. pic.twitter.com/Jo2RyjWwGe
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