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  4. Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала
Испания
19 августа 2024, 14:26 | Обновлено 19 августа 2024, 14:32
188
0

Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала

Также Нико Пасом интересуются «Комо» и «Алавес»

19 августа 2024, 14:26 | Обновлено 19 августа 2024, 14:32
188
0
Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летним футболистом интересуются «Комо», «Жирона» и «Алавес». При этом именно итальянцы сейчас являются фаворитами в погоне за подписью игрока.

Отмечается, что «сливочные» в любом случае пропишут в сделке по продаже Нико опцию обратного выкупа.

В сезоне 2023/24 Нико Пас провел 8 матчей за взрослую команду королевского клуба, отличившись 1 забитым мячом. Также аргентинец забил в ворота «Барселоны» в товарищеском матче на недавних предсезонных сборах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нико Паса в 10 миллионов евро.

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Жирона Реал Мадрид Комо Алавес трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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