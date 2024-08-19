Он забивал Барселоне. Жирона претендует на подписание хавбека Реала

Аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летним футболистом интересуются «Комо», «Жирона» и «Алавес». При этом именно итальянцы сейчас являются фаворитами в погоне за подписью игрока.

Отмечается, что «сливочные» в любом случае пропишут в сделке по продаже Нико опцию обратного выкупа.

В сезоне 2023/24 Нико Пас провел 8 матчей за взрослую команду королевского клуба, отличившись 1 забитым мячом. Также аргентинец забил в ворота «Барселоны» в товарищеском матче на недавних предсезонных сборах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нико Паса в 10 миллионов евро.