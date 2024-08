Сбросили балласт. Ман Сити отпустит в аренду игрока сборной Англии

«Ипсвич» вскоре подпишет опорного полузащитника английского «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 28-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. Интересно, что у новичка Английской Премьер-лиги не будет опции выкупа прав на игрока.

Во второй половине сезона 2023/24 Калвин Филлипс на правах аренды провел 10 матчей за «Вест Хэм», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Англии (31 матч) в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» планирует подписать Луиса Диаса.

🚨🚜 Kalvin Phillips to Ipswich Town, here we go! Deal sealed between clubs as Phillips’ set for medical tests.



Loan move from Manchester City does not include a buy option clause, per initial agreement.



Phillips ready to sign later today if all goes to plan. pic.twitter.com/EiNeffeQZU