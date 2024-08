МЮ подпишет двух скандальных игроков Баварии за 70 млн евро

Английский «Манчестер Юнайтед» вскоре подпишет двух игроков мюнхенской «Баварии»: центрбека Маттейса де Лигта и правого защитника Нуссаира Мазрауи. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят за 24-летнего нидерландца 45+5 миллионов евро, а за 26-летнего марокканца - 20 млн.

Недавно Маттейс де Лигт испачкал свою репутацию побегом с места ДТП и теперь находится под следствием. Нуссаир Мазрауи в октябре 2023 года попал в громкий скандал из-за поддержки Палестины.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

На счету Нуссаира Мазрауи 4 ассиста в 29 поединках прошлой кампании.

🚨🔴 Matthijs de Ligt to Manchester United, here we go! Bayern accept Man United condition to include add-ons.



€45m fixed fee, €5m add-ons and also payment spread over three years.



Matthijs to sign five year deal plus one year option… as soon as authorized to travel. pic.twitter.com/DV53zXq8gu