Одноклубник Довбика: «Не ожидал, что покину Ювентус»

Новоиспеченный игрок «Ромы» Матиас Суле поделился своими эмоциями по поводу неожиданного трансфера из «Ювентуса»:

«Я был уверен, что останусь в «Ювентусе». Главный тренер Тиаго Мотта даже говорил мне, что меня отпустят только за 70 миллионов. Он хотел, чтобы я продолжил выступать за команду.

Я намерен доказать руководству «Юве», что они совершили ошибку и я должен был остаться. Когда стал возможен переход в «Рому», я загорелся этой идеей. Я чуть не расплакался, когда казалось, что сделка может сорваться».

21-летний аргентинский вингер был приобретен римским клубом за сумму около 30 миллионов евро.

